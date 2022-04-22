وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير نمذجة معلومات البناء، مدير الخدمات الذكية، مساعد مدير كتابة الخطابات، مساعد مدير هندسة البرمجيات، مدير أول الاستثمار، مساعد مدير المشروع، مدير مشروع أول، مدير الإنشاءات، مدير الاتصالات، مدير خدمات الحكومة الإلكترونية، مدير مشروع.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة البحر الأحمر للتطوير