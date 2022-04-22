أسباب وأعراض مشاكل الكلى عند الأطفال

أميرة خالد(صدى):

تعد مشاكل الكلى ليست شائعة عند الأطفال، ولا تُسبب أعراضًا حتى يتم فقدان ما يقرب من 80% من وظائفها، وبالتالي فغالبًا ما يتم التشخيص متأخرًا، وقد تحتاج إلى أن تكون أكثر حذرًا في هذا الجانب من صحة طفلك.

ويمكن أن يكون هناك عدة مسببات وراء أمراض الكلى عند الأطفال، وتشمل بعضها عيوبًا خلقية أو أمراضًا وراثية أو عدوى أو انسدادًا أو ارتجاعًا في البول؛ وفقًا لما نشره موقع “thehealthsite”.

وتتمثل أعراض أمراض الكلى لدى الأطفال: تبول مؤلم، ولون البول أحمر/ بني، وضعف تدفق البول، والتبول أقل من 4 مرات في اليوم، والتبول أكثر من 12 مرة في اليوم، وانتفاخ حول العينين، واضطراب النمو أو تشوهات العظام، والعطش الشديد.

ومن أهم أنواعها تشوه المسالك البولية (وهو موجود منذ الولادة)، وحصى الكلى، ومتلازمة الكلوية، وفشل كلوي حاد، فيما يعطي فحص البول الكثيرَ من المعلومات عن التشخيص؛ مثل: وجود البروتينات، كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء والبلورات.