شاهد.. ماكرون يستعرض مهاراته في الملاكمة

وثق مقطع فيديو استعراض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهاراته في الملاكمة خلال جولته الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

واستعرض “ماكرون” في الفيديو مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

ويأتي ذلك في سياق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل ضد المرشحة اليمينية مارين لوبان.

