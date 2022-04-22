بالفيديو.. مساعد العمري: الأهلي الوحيد الذي حقق رقم يحتاج إلى 100 سنة ضوئية لكسره
أكد الكاتب الرياضي مساعد العمري أن النادي الأهلي هو النادي الوحيد الذي حقق رقم يحتاج إلى 100 سنة ضوئية لكسر هذا الرقم بالفوز في 52 مباراة بلا خسارة .
وقال” العمري ” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي ” أن الأهلى قدم مستوى مشرف في مباراة تشيلسي الشهيرة، مُشيراً إلى أن الدور الكبير في هذا المنجز كان للاعب هيثم عسيري .
وأضاف:” عندما يأتي الاهلي ويلعب ويكون حاضر في الساحة يذهب خارج القارة ليأتي ببطولة ويحقق دوري وكأس ملك و4 خسائر لم يتلقاها الهلال إلا من الأهلي “.
🗣 مساعد العمري – جدة:
الأهلي النادي الوحيد الذي حقق رقم يحتاج إلى 100 سنة ضوئية لكسر هذا الرقم بالفوز في 52 مباراة بلا خسارة .
الحصاد الرياضي …@mosaadalamri pic.twitter.com/QL7a2RbmG1
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 21, 2022
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