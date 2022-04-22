بالفيديو.. مساعد العمري: الأهلي الوحيد الذي حقق رقم يحتاج إلى 100 سنة ضوئية لكسره

ماجد محمد(صدى):

أكد الكاتب الرياضي مساعد العمري أن النادي الأهلي هو النادي الوحيد الذي حقق رقم يحتاج إلى 100 سنة ضوئية لكسر هذا الرقم بالفوز في 52 مباراة بلا خسارة .

وقال” العمري ” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي ” أن الأهلى قدم مستوى مشرف في مباراة تشيلسي الشهيرة، مُشيراً إلى أن الدور الكبير في هذا المنجز كان للاعب هيثم عسيري .

وأضاف:” عندما يأتي الاهلي ويلعب ويكون حاضر في الساحة يذهب خارج القارة ليأتي ببطولة ويحقق دوري وكأس ملك و4 خسائر لم يتلقاها الهلال إلا من الأهلي “.