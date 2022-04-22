الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.4% مقارنةً بالعام الماضي

الرياض(صدى):

أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 0.4%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأفادت بأن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة لزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5 %، مُشيرة لانخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.7%، والزراعية بنسبة 0.5% ساهم في الحد من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

كما أدى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.5% ، إلى ارتفاع سعر قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.8%، على أساس سنوي، لافتة إلى أن هذا الارتفاع كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

وانخفضت أسعار الفلل بنحو 7.4%، والشقق بنسبة 3.4%، والبيوت بـ 1.2%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تُسجل أي تغير نسبي يذكر.