باحث شرعي: ترقب البعض لشعاع الشمس والبحث عن علامات ليلة القدر غير صحيح
أكد الباحث الشرعي تركي الغامدي على أنه في الشريعة لا تُبني أحكام على أحلام ،وترقب البعض لشعاع الشمس والبحث عن علامات ليلة القدر غير صحيح .
وأوضح “الغامدي” خلال مداخلة على برنامج ” الراصد ” أنه يتكلم عن عمل عظيم الجزاء وليست جزئية بسيطة، قائلاً :” ماذا لو كنت أنا في روسيا وكان رمضان موجود ودرجة الحرارة 50 تحت الصفر وين موضوع الاعتدال ”
فيديو | الباحث الشرعي تركي الغامدي: ترقب البعض لشعاع الشمس والبحث عن علامات ليلة القدر غير صحيح#الراصد pic.twitter.com/JQqbZ1MhL4
— الراصد (@alraasd) April 21, 2022
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