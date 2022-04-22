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باحث شرعي: ترقب البعض لشعاع الشمس والبحث عن علامات ليلة القدر غير صحيح

باحث شرعي: ترقب البعض لشعاع الشمس والبحث عن علامات ليلة القدر غير صحيح
علي القحطاني(صدى):

أكد الباحث الشرعي تركي الغامدي على أنه في الشريعة لا تُبني أحكام على أحلام ،وترقب البعض لشعاع الشمس والبحث عن علامات ليلة القدر غير صحيح .

وأوضح “الغامدي” خلال مداخلة على برنامج ” الراصد ” أنه يتكلم عن عمل عظيم الجزاء وليست جزئية بسيطة، قائلاً :” ماذا لو كنت أنا في روسيا وكان رمضان موجود ودرجة الحرارة 50 تحت الصفر وين موضوع الاعتدال ”


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