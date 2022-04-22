السديس: على المرأة المسلمة أن تتقي الله وتحرص على حجابها
حث الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قاصدات الحرم المكي على اتقاء الله والحرص على الحجاب والحشمة.
ووجه “السديس” رسالة للمعتكفين في المسجد الحرام بضرورة التفرغ للاعتكاف والانصراف للعبادة، مبينًا إلى أنه تم تهيئة الخدمة للمعتكفين على أرقى مستوى.
كما أوصى الصائمين باغتنام الليالي المباركة من العشر الأواخر والاجتهاد فيها بالطاعات.
فيديو | الشيخ عبدالرحمن السديس يوجه رسالة لقاصدات #الحرم_المكي:
على المرأة المسلمة أن تتقي الله وتحرص على حجابها وحشمتها#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/XZq1sVu2UZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2022
ابو عمار[ عدد التعليقات: 58411 ] نشر منذ 22 دقيقة
جزاك الله خير