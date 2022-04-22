‏السديس: على المرأة المسلمة أن تتقي الله وتحرص على حجابها

علي القحطاني(صدى):

حث الشيخ عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قاصدات الحرم المكي على اتقاء الله والحرص على الحجاب والحشمة.

ووجه “السديس” رسالة للمعتكفين في المسجد الحرام بضرورة التفرغ للاعتكاف والانصراف للعبادة، مبينًا إلى أنه تم تهيئة الخدمة للمعتكفين على أرقى مستوى.

كما أوصى الصائمين باغتنام الليالي المباركة من العشر الأواخر والاجتهاد فيها بالطاعات.