الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

رصدت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 117 إصابة جديدة “بكوفيد -19 “ المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 753.241 حالة.

فيما تم تسجيل 236 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس ليبلغ إجمالي حالات التعافي 740,244 حالة.

فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا 9,075.

وحثّت “الصحة ” الجميع على التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات.