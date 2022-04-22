محمد آل جابر: الحوثي ميليشيا الإرهابية يستخدم الشعب اليمني كرهائن

فهمي محمد(صدى):

أجاب السفير محمد آل جابر، سفير المملكة لدى اليمن عن سبب عدم هزيمة جماعة الحوثي بعد كل هذه السنوات من الحرب قائلاً:” أن الحوثي ميليشيا الإرهابية يستخدم الشعب اليمني كرهائن ودروع بشرية وهذا من الجهة العسكرية أما من الجهة السياسية، الحوثي استغل الصراعات بين المكونات اليمنية”.

وأوضح آل جابر ” خلال مداخلة على برنامج ” ليوان” أن المعركة اليمنية يمنية والتحالف يدعم الشرعية ويدعم هذه القوة على الأرض، قائلاً:” أنها نجحت نجاح كبير في طرد الحوثي من عدن وتعز والبيضة، ولكن تصارعت وأصبح بينها فراغات فاستغلها الحوثي وهذا ما يقوم به منذ عام 2004، مُشيرًا أن الحوثي يوقع اتفاقية ومن ثم ينقلب عليها ويستغل الفقر والجو.

وأكد أن القوات السعودية الموجودة حاليًا في اليمن هي قوات دعم وإسناد وليست قوات مقاتلة، لافتًا أن الهدف منها هو دعم القوات الشرعية والمقاومة في كل الجبهات.