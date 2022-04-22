محمد آل جابر: الحوثي ميليشيا الإرهابية يستخدم الشعب اليمني كرهائن
أجاب السفير محمد آل جابر، سفير المملكة لدى اليمن عن سبب عدم هزيمة جماعة الحوثي بعد كل هذه السنوات من الحرب قائلاً:” أن الحوثي ميليشيا الإرهابية يستخدم الشعب اليمني كرهائن ودروع بشرية وهذا من الجهة العسكرية أما من الجهة السياسية، الحوثي استغل الصراعات بين المكونات اليمنية”.
وأوضح آل جابر ” خلال مداخلة على برنامج ” ليوان” أن المعركة اليمنية يمنية والتحالف يدعم الشرعية ويدعم هذه القوة على الأرض، قائلاً:” أنها نجحت نجاح كبير في طرد الحوثي من عدن وتعز والبيضة، ولكن تصارعت وأصبح بينها فراغات فاستغلها الحوثي وهذا ما يقوم به منذ عام 2004، مُشيرًا أن الحوثي يوقع اتفاقية ومن ثم ينقلب عليها ويستغل الفقر والجو.
وأكد أن القوات السعودية الموجودة حاليًا في اليمن هي قوات دعم وإسناد وليست قوات مقاتلة، لافتًا أن الهدف منها هو دعم القوات الشرعية والمقاومة في كل الجبهات.
لماذا لم يُهزم الحوثي؟.. #المديفر يسأل السفير السعودي في اليمن "محمد آل جابر"@almodifer#محمد_آل_جابر_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/Ma3i1Tw9kc
— الليوان (@almodifershow) April 21, 2022
السفير السعودي في اليمن "محمد آل جابر": القوت السعودية الموجودة حالياً في اليمن هي قوات دعم وإسناد وليست قوات مقاتلة @almodifer#محمد_آل_جابر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/DGSFbM22bH
— الليوان (@almodifershow) April 21, 2022
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 38 دقيقة
الحوثي قهر اليهود يعني أنه فاق صلفاً كل محدود وتعمق في تحالفه مع الشيطان المعمم والملتحي بستار المظهر والخافي أعظم
ارجعوا لتاريخ مؤسس الحركة الحوثية
وابناؤه من بعده
حاملي لواء الفرس والمجوس والخوارج والناصبة والقرود السود