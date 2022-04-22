شركة بندة للتجزئة توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير ،وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي : 1: مسؤول الأداء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، نظم المعلومات الإدارية، الاقتصاد).

2: مساعد مدير الزكاة والضرائب: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأفادت بأنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2022م.

وأضافت الشركة أن طريقة التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال رابط الموقع .