سفارة المملكة لدى واشنطن: العلاقات السعودية الأمريكية قوية وتاريخية

واشنطن(صدى):

ردت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن على مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” حول توتر العلاقات السعودية الأمريكية.

وأكدت السفارة على قوة العلاقات السعودية الأمريكية وأنها تاريخية وقوية، مشيرة لوجود اتصالات يومية مستمرة بين المسؤولين على المستوى المؤسسي.

وقالت السفارة في ردها: “على مدار الـ77 عاماً الماضية من العلاقات السعودية الأميركية، كان هناك العديد من الخلافات ووجهات النظر المختلفة حول القضايا، لكن هذا لم يمنع البلدين أبداً من إيجاد طريقة للعمل معاً لتحقيق المصالح المشتركة لكليهما”.