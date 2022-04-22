بالفيديو.. معتمر يروي عن الأجواء الرمضانية في جدة التاريخية

علي القحطاني(صدى):

أعرب معتمرًا فرنسيًا يدعى عبدالهادي عن اعجابه وتفاجئة بالأجواء الرمضانية في مداني جدة التاريخية العتيقة قائلاً:” أنه عندنا انتهى من العمرة، ذهب ليتفقد المباني التاريخية في جدة وتفاجأ بالفعاليات بهذه المنطقة القديمة”.

وقال خلال مداخلة “بنشرة النهار ” المذاعة على قناة الإخبارية :” أنه شعر أن هذا المهرجان والفعاليات أضافت حياة إلى رحلته” ، مُشيرًا أنه استمتع أكثر بالزي السعودي في هذه الجولة.

وأضاف:” أنه دُهش بالحضارة والتراث الموجود بجدة التاريخية، وشاهد وجهة سياحية جميلة وممتعة، لافتًا أنه شعر بكرم الشعب السعودي عندما تجول بينهم .