بالفيديو.. معتمر يروي عن الأجواء الرمضانية في جدة التاريخية
أعرب معتمرًا فرنسيًا يدعى عبدالهادي عن اعجابه وتفاجئة بالأجواء الرمضانية في مداني جدة التاريخية العتيقة قائلاً:” أنه عندنا انتهى من العمرة، ذهب ليتفقد المباني التاريخية في جدة وتفاجأ بالفعاليات بهذه المنطقة القديمة”.
وقال خلال مداخلة “بنشرة النهار ” المذاعة على قناة الإخبارية :” أنه شعر أن هذا المهرجان والفعاليات أضافت حياة إلى رحلته” ، مُشيرًا أنه استمتع أكثر بالزي السعودي في هذه الجولة.
وأضاف:” أنه دُهش بالحضارة والتراث الموجود بجدة التاريخية، وشاهد وجهة سياحية جميلة وممتعة، لافتًا أنه شعر بكرم الشعب السعودي عندما تجول بينهم .
فيديو | رحلة اشتياق واستكشاف لمعتمر فرنسي في #جدة_التاريخية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ELO6i5qA1W
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 21, 2022
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ 13 دقيقة
من أنسب وأجمل الأوقات لزيارة جدة التاريخية،هذه الأوقات،بوجود لأجواء الرمضانية،والأكلات والمشروبات،والأزياء والأهازيج الحجازية الجداوية الجميلة،،
صراحة أجواء تشرح الصدر وتسر الناظرين،،
بأذن الله سوف أزورها قريبا،لعشقي للمكان وللفعاليات الرائعة..