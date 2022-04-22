رونالدو يشارك بأول صورة تجمعه مع عائلته بعد مأساة وفاة طفلة

وكالات(صدى):

شارك النجم البرتغالي نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز الصورة الأولى لطفلتهما، بعد وفاة توأمها منذ أيام.

حيث ظهر فيها النجم مع زوجته جورجينا وأطفاله الأربعة الآخرين، وهو يحمل ابنته الجديدة مبتسمين، والتي علق عليها “البيت السعيد Home Sweet Home” جيو وطفلتنا معاً أخيراً.

وأضاف عليها: “نود أن نشكر الجميع على كل الكلمات والتعبيرات اللطيفة. دعمكم مهم جدًا وشعرنا جميعًا بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا، وحان الوقت الآن لنكون ممتنين للحياة التي رحبنا بها للتو هذا العالم.”

ويُذكر أن النجم البرتغالي وشريكته قاما بإصدار بيان مشتركًا تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الاثنين قائلين: “ببالغ حزننا نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا منحنتنا القوة لعيش هذه اللحظة وحملت لنا بارقة الأمل والسعادة”.