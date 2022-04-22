لص يغفو داخل مركبة حاول سرقتها

لندن(صدى):

حاول لص سرقة “مركبة” داخل خراج بمقاطعة بريطانية حيث أستولى على عدد من المعدات الخاصة بالسيارات، لكن لسوء حظه لم يستطع السيطرة على نفسه ونام بالمقعد الأمامي في السيارة.

وتلقى أصحاب السيارات تحذير من شخص غريب تجول في منطقتهم الساعة الثالثة فجرًا، ليكتشف مالك المركبة في اليوم التالي السارق وهو ينام بداخلها.

استدعى مالك المركبة الشرطة وقاموا بإيقاظ “اللص” الذي رد عليهما قائلاً: “لا يمكنكما القبض علي بسبب السرقة؛ لأنني لم أسرق شيئا“.

وأخرج الشرطيان اللص من المركبة ووجدوا معه المسروقات، ثم نقلاه إلى مركز الشرطة للتحقيق.