تن هاغ يطلب التعاقد مع ميتشيل فان دير غاغ لتدريب مانشستر يونايتد

طلال الغامدي(صدى):

أراد المدرب الهولندي تن هاغ التعاقد مع المساعد ميتشيل فان دير غاغ لتدريب مانشستر يونايتد ، وكان ذلك من أولى طلبات المدرب، حيث أنه ينوي الاعتماد على مواطنة في الطاقم الفني لإعادة إحياء “الشياطين الحمر”.

حيث يعرف فان دير غاغ المدافع السابق في المنطقة العربية بتجربته القصيرة للغاية عام 2006 مع فريق النصر السعودي الذي تعاقد معه عقب نهاية كأس العالم الذي أقيم في ألمانيا، لكن اللاعب الهولندي لم يرتد قميص الأصفر سوى 180 دقيقة قبل إلغاء التعاقد معه.

وبدأ مشواره نهاية الثمانينات الميلادية مع فريق بي إس في آيندهوفن في بلاده، وتخلل تلك التجربة فترتا إعارة مع نيك وسبارتا روتردام.

ويُذكر أنه حضر إلى النصر في الفترة التي شهدت عودة المدرب البرتغالي الشهير آرثر جورج إلى تدريب الأصفر مطلع موسم 2006-2007، لكن تجربة جورج ودير غاغ انتهت بشكل أسرع مما كان متوقعا.