بالفيديو…استشاري جراحة عيون : مرض الجلوكوما السبب الأول لفقدان البصر

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور عبدالسلام ترجمان استشاري الطب وجراحة العيون:” أن مرض “الجلوكوما” من أكثر أمراض العيون شيوعًا والسبب الأول لفقدان البصر الغير مسترجع في المملكة والعالم.

‏وأوضح “ترجمان” خلال مداخلة على” برنامج 120” أن الأشخاص الأكثر عرضة للمرض من هم فوق سن الـ 40 سنة، ومن لديهم تاريخ عائلي بالمرض، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من طول وقصر النظر ، ومن لديهم أمراض الضغط والسكر