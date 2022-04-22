بالصور … هينيسي تكشف عن ماموث TRX 1000 العملاقة

أميرة خالد(صدى):

وضعت شركة هينسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات بصمة عملاقة واضحة في هذا المجال، وقدمت العديت من السيارات المعتدلة والمتنوعة التي تحمل لمساتها الفريدة، مثل النسخة العملاقة ماموث TRX 1000.

حيث قدمت الشركة الايقونة ماموث TRX 1000 عبر 12 نسخة فقط، مع اطلالة قوية ومهيبة تعتمد على تقنية الدفع السداسي للعجلات 6 x 6 لـ TRX 1000 ، مع طاقة هائلة عبر محرك السيارة الذي يستطيع ان ينتج قوة تتعدى الـ 1000 حصانا.

واستطاعت تعزيز القوة لتلك النسخة بإضافة شاحن فائق ومختلف، إلى جانب ترقيات تتعلق ببكرات الشاحن والحاقنات المتطورة، و حزام الشاحن الفائق للخدمة الشاقة.

وتبدأ أسعار السيارة البيك اب العملاقة ماموث TRX 1000 من 449.950 دولار امريكي، ومن الظاهر أن السيارة تحمل من الخارج لمسات وحشية ومميزة.