شركة العليان القابضة توفر وظائف شاغرة بالفروع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة العليان القابضة، عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، عبر موقعها الإلكتروني،

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في الخبر، والرياض، وجدة.

وقالت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي المنتجات (الخبر)، مراقب مالي (الرياض)، تنفيذي الحسابات الرئيسية (جدة)، أخصائي المنتجات (جدة).

وأفادت بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 إبريل 2022م.

وأوضحت أن التقديم ومعرفة باقي تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة من خلال الرابط التالي هنا