كيم جونغ أون يوجه رسالة شكر لرئيس كوريا الجنوبية
تبادل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته مون جاي-إن رسائل ودية.
وأعلنت سيول وبيونغ يانغ ، اليوم الجمعة، أن كيم جونغ أون شكر مون جاي-إن لجهوده من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.
وتأتي هذه المبادرة وسط توقعات بأن بيونغ يانغ تستعد لاستئناف تجاربها النووية، بعد أن أجرت سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية منذ بداية العام.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ ساعة واحدة
معي سيارة كورية اسمها شيرمن من سانغ يونغ مالها وكيل في جدة .. وزن المكبة ٢٢٣٠ كيلوجرام -افيدونا هي تبع كوريا الجنوبية والا تبع كوريا
الشمالية على الارجح
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