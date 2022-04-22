كيم جونغ أون يوجه رسالة شكر لرئيس كوريا الجنوبية

بيونغيانغ(صدى):

تبادل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مع رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته مون جاي-إن رسائل ودية.

وأعلنت سيول وبيونغ يانغ ، اليوم الجمعة، أن كيم جونغ أون شكر مون جاي-إن لجهوده من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه المبادرة وسط توقعات بأن بيونغ يانغ تستعد لاستئناف تجاربها النووية، بعد أن أجرت سلسلة غير مسبوقة من التجارب الصاروخية منذ بداية العام.