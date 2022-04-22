دياز يعلن عودة ثلاثي الهلال للمشاركة غدًا أمام الشارقة

ماجد محمد(صدى):

أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رامون دياز، أن مباراة الفريق أمام نظيره الشارقة الإماراتي يوم غد ستشهد عودة عدد من اللاعبين وهم، موسى ماريغا وماتيوس بيريرا وبالإضافة إلى أوديون إيغالو، مضيفا أن عودتهم تعد أمر إيجابي.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يمكنوه من عملية التدوير من دون أي تأثير على مستوى الأداء العام للفريق.

ومن جهته، علق بيريرا، لاعب الهلال، عن تأثير شهر رمضان علي اللاعبين، حيث قال إن الانسان لابد أن يتأقلم مع كل الظروف، مضيفا أن شهر مضان لن يؤثر عليه كلاعب بشكل كبير، مضيفا أنه ينال قسط جيد من الراحة وأنه يحافظ على وجباته.