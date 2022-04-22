عبدالله الفوزان : سعيد بإتخاذ قرار دخول العمل الحر بدخل يقارب ربع مليون ريال شهريا (فيديو)
تحدث عبد الله الفوزان مؤسس أكاديمية ريادة الأعمال عن استقالته من العمل الحكومي، مبيناً أثر قراره بخوض تجربة العمل الحر.
وقال الفوزان :” في البداية ندمت على الاستقالة من العمل ولكن اليوم سعيد باتخاذ القرار ودخول العمل الحر بدخل يقارب ربع مليون ريال شهريا”.
وأضاف “واليوم أجد أن هذا القرار هو أفضل قرار أخذته في حياتي، منذ قبل كان راتبي الشهري ١٠٠ ألف واليوم وصل راتبي إلى ٢٥٠ ألف بحمد الله “.
فيديو | عبد الله الفوزان: في البداية ندمت على الاستقالة من العمل .. واليوم سعيد باتخاذ القرار ودخول العمل الحر بدخل يقارب ربع مليون ريال شهريا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/I7zdzWks61
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2022
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