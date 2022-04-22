مسن يطلق النار على زوجة ابنه بسبب كوب شاي

نيودلهي(صدى):

قام مسن بإطلاق النار على زوجة ابنه في منزلهم في ولاية ماهاراشترا بالهند ، لأنها لم تقدم له الإفطار مع كوب الشاي الذي طلبه.

وأفادت الشرطة الهندية أن المرأة البالغة من العمر 42 عاما أصيبت برصاصة في بطنها، لافتة إلى أنها تخضع الآن للعلاج في مستشفى بالمدينة.

وقال كبير المفتشين في الولاية سانتوش غاتيكار أن المتهم انزعج عندما لم تقدم له زوجة ابنته الإفطار مع كوب الشاي في الصباح فأخرج المسدس وأطلق النار عليها في بطنها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة.