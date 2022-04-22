خالد المبيض : مطورون عقاريون سيضطرون إلى التنازل عن جزء من أرباحهم بسبب انخفاض المبيعات (فيديو)

الرياض(صدى):

‏‎أوضح الخبير في الشأن العقاري خالد المبيض أن هناك مطورون عقاريون سيضطرون إلى التنازل عن جزء من أرباحهم بسبب انخفاض المبيعات والسوق العقاري قد يدخل مرحلة ركود.

وقال المبيض :” هناك ارتفاع طفيف في أسعار الشقق السكنية ولكن في المقابل هناك ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية، وهذا يعني أن هناك طلب من المطورين العقاريين على تطوير الأراضي ولكن في المقابل هناك ثبات في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية”.

وأضاف ” في اعتقادي أن هذا الأمر مقلق لأن المطور العقاري هو المحرك الأساسي لتوفير الوحدات السكنية، فإذا خسر المطور العقاري سيبحث عن مصدر آخر للإستثمار “.