رجل يحرق أسرة كاملة في القطيف

القطيف(صدى):

شهدت مدينة صفوى بمحافظة القطيف جريمة مروعة حيث أقدم رجل على حرق أسرة كاملة دون رحمة بعد أن جمعهم في غرفة واحدة.

وخطط الجاني الذي تربطه علاقة قرابة من الدرجة الأولى للجريمة ونفذ جريمته وأحكم الأبواب بما لا يسمح بخروجهم ما تسبب في وفاة الأب والأم وشاب وشابة، وفقا لـ”العربية”.

وبرغم استغاثات المجني عليهم له بفتح الباب حتى يتمكنوا من النجاة بحياتهم إلا أنه لم يتحرك وصمم على استكمال جريمته ما تسبب في وفاة الأسرة بينما أصيب الجاني الذي في العقد الثالث من العمر بحروق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل يعانى أمراض نفسية من عدمه.