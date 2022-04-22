الوفود المشاركة بدوري أبطال آسيا تتجول في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

أجرى وفود الاتحاد الآسيوي المشاركين في دوري أبطال آسيا المقامة زيارة في 4 مدن في المملكة، وذلك تحت إشراف اتحاد كرة القدم.

وشملت زيارتهم مدينة الرياض، ومنطقة بوابة الدرعيةوتعرفوا خلالها على أبرز معالم المنطقة وقصصها التاريخية،كما تم اصطحابهم في جولة في كل من قصر سلوى ومسجد الإمام محمد بن سعود وحي طريف التاريخي، كما شاركوا في العرضة السعودية.

كما أطلع الوفد على منطقة جدة التاريخية والتعرف على الطابع الفريد لمنطقة “جدة البلد” التاريخية، وكذلك زار الوفد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، ومزرعة الأستاذ عبدالعزيز الحميدي.