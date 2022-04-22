النصر يتقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكد اتحاد كرة القـدم أن إدارة نادي النصـر تقدمت بشكوى لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه.

وأضاف أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين علمت بوجود قضية منظورة لـدى “فيفا” تتعلق بنفس الأطراف، لذا قامت بالطلب من الإدارة القانونية لدى اتحاد كرة القدم بالاستفسار من الجهة المختصة لـدى “فيفا” فيما يخص تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة.

وأكد أن “فيفا” أفاد في رده بتاريخ 19 أبريل أن القضايا ذات “البعد الدولي” التي يكون أحد أطرافها لاعبا غير سعوديا ـ حتى وإن كان مسجلا لـدى ذات الاتحاد الذي ينتمي له النادي ـ يختص “فيفا” بالنظر فيها.

وأضاف أن “فيفا” أشار فـي رده أن الجزء المتعلق بالنادي واللاعب يعتبـر مـن اختصاص الجهات القضائية لديهم والتي تنظر حالياً فـي نـزاع مشابه، وأن هذه الحالة التي تم الاستفسار عنها يظهر أنها تحمل أوجه تشابه فيما يتعلق بالأطراف والموضوع.

وباشـرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استكمال سيرها في الشكوى في الجزء الذي يقع ضمن اختصاصها وفق اللائحة، فيما أكدت الإدارة القانونية ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد أنها ترجب باستقبال أية استفسارات من كافة الأندية لتوضيح أي أمـور متعلقة باللوائح التي تنظم عمل لجان الاتحاد.

وأكد الاتحاد يؤكـد حـرص كافـة لجـانه على تطبيـق اللوائح والأنظمة المنصوص عليهـا ولـن يـتـم التعليق على التفاصيـل الخاصة بالقضايا المنظورة، وذلك حفظا لحقوق جميع الأطراف.