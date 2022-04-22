دائرة الحكام : جزائية الهلال أمام الإتحاد غير صحيحة

نواف السالم(صدى):

أعلنت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لفريق الهلال ، وسجل منها الهدف الأول ضد الإتحاد وانتهت المباراة لصالح الأزرق 2-1 ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 12 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت دائرة الحكام : «نشاهد الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال يسدد الكرة على المرمى، واللاعب رقم 27 من فريق الاتحاد «حمدان الشمراني» في محاولة لعب الكرة بالرأس، وإذا نظرنا إلى وضع اليد اليسرى فإن الذراع لا تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وهو أمر مبرر بالنظر إلى أن اللاعب يحاول لعب الكرة، فلذلك يجب السماح باستمرار اللعب، ويمنح الحكم ركلة جزاء، ويتدخل حكم الفيديو المساعد بشكل صحيح”.

وأضافت” ويوصي الحكم بالمراجعة والمشاهدة في الملعب لأن الذراع مع حركة اللاعب تعد طبيعية، والقرار المتوقع هو عدم احتساب مخالفة في هذه الحالة، والقرار الصحيح لا يوجد مخالفة، وحكم الفيديو المساعد قرار صحيح، والحكم قرار غير صحيح”.