فوائد بذور الشيا لصحة الدماغ والقلب والإمعاء

أميرة خالد(صدى):

تعد بذور الشيا أغنى مصدر نباتي لأوميغا-3، التي تعد مفيدة للجسم وتدعم وظائف الدماغ والقلب والأوعية الدموية.

وتتمتع هذه البذور بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر ومضادة للنظم، وبالتالي فهي مفيدة حقًا للقلب ونظام الدورة الدموية الكلي”.

وكما تحتوي على مضادات أكسدة والتهاب مثل الفلافونويد والتوكوفيرول والعديد من المعادن مثل والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والزنك ، ما يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأمعاء، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ونسبة السكر في الدم.