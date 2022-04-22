بالفيديو .. أخصائية : الكركم سلاح ضد الأمراض

أميرة خالد(صدى):

قالت أخصائية التغذية، ريما سلمان، إن مادة الكركم تعد مادة مضادة لجميع الفيروسات والبكتريا والجراثيم التي يمكن أن تهاجم الجسم.

وأكدت أن الكركم يعد سلاح ضد الأمراض، ويمكن تناوله مع السلطة أو مع اللحم والدجاج، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سوالف رمضان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضافت أخصائية التغذية أن تناول الكركم يساعد في علاج العديد من المشاكل، ومنها مشاكل المفاصل والعظام.