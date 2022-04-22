الغذاء والدواء توضح هل شبيه منتجات الألبان غير آمن؟

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن شبيه منتجات الألبان هي التي يتم فيها عملية استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية وتسمى بشبيه المنتج الأساسي، مثل شبيه القشدة.

وأكدت الهيئة أن جميع منتجات شبيه الألبان آمنة، وتخضع للوائح والمواصفات الصادرة من الهيئة، لافتة إلى أن الغرض منها يكمن في خفض التكلفة التصنيعية وبالتالي خفض السعر النهائي للمنتج.

ووجهت نصيحة للمستهلكين، بوجوب قراءة المكونات قبل شراء أي منتج، مشيرة إلى أن شبيه منتجات الألبان يُعد أقل في القيمة الغذائية من منتجات الألبان الطبيعية.