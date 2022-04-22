وفاة ٨ أشخاص وإصابة ٤٣ آخرون إثر انقلاب باص على طريق الهجرة

المدينة المنورة(صدى):

لقى 8 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 43 آخرون في حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد الزهراني بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (997) تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب باص على طريق الهجرة السريع عند كيلو 140.

ووجه الهلال الأحمر أحدث المركبات الخاصة بالهيئة حيث شاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة، و6 فرق من منطقة مكة المكرمة، بإجمالي 26 فرقه و 6 فرق تابعه للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية.

وتأكد وجود 51 حالة في موقع الحادث، منها 3 إصابات خطيرة، 10 إصابات متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة، وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الاصابات المتعددة، فيما نقلت الحالات الأخرى إلى مسشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة لمستشفى وادي الفرع،ومستشفى المدينة العام ومستشفى الملك فهد.