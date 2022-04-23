شاهد.. امرأة تتهم طليقة شهاب جوهر بسرقة زوجها وتفجر مفاجأة صادمة

أميرة خالد(صدى):

قامت سيدة بإتهام زينب الموسوي طليقة شهاب جوهر، بسرقة زوجها، وأحدثت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي عبر فيديو فجرت فيه مفاجآت صادمة، بينها زواج الموسوي في السر قبل 8 أشهر.

وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيدة وهي تعرض عقد زواجها من زوج زينب الموسوي، لترد على مهاجميها قائلة: “للي يقولون إنه مو زوجي وإنه طليقي، هو لسة زوجي وأنا رافعة قضية طلاق”، واستعرضت المستندات التي تؤكد حديثها.

وأضافت: “هذه شهادة زواج أنا وزوجي، وهذا إسم الزوج وهذا إسم الزوجة فأنا مو مطلقة، خليهم يستعرضون بالأخبار وخلي أولادك بدون فلوس أو مصرف والعالم تتصدق عليهم.. وأنت روح تزوج”.