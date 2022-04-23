شاهد.. امرأة تتهم طليقة شهاب جوهر بسرقة زوجها وتفجر مفاجأة صادمة
قامت سيدة بإتهام زينب الموسوي طليقة شهاب جوهر، بسرقة زوجها، وأحدثت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي عبر فيديو فجرت فيه مفاجآت صادمة، بينها زواج الموسوي في السر قبل 8 أشهر.
وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسيدة وهي تعرض عقد زواجها من زوج زينب الموسوي، لترد على مهاجميها قائلة: “للي يقولون إنه مو زوجي وإنه طليقي، هو لسة زوجي وأنا رافعة قضية طلاق”، واستعرضت المستندات التي تؤكد حديثها.
وأضافت: “هذه شهادة زواج أنا وزوجي، وهذا إسم الزوج وهذا إسم الزوجة فأنا مو مطلقة، خليهم يستعرضون بالأخبار وخلي أولادك بدون فلوس أو مصرف والعالم تتصدق عليهم.. وأنت روح تزوج”.
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