أمين عام مؤسسة إخاء: هناك خطة مستقبلية لإغلاق دور الأيتام

عادل الحربي(صدى):

كشف صالح الدهمشي أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، عن وجود خطة مستقبلية لإغلاق دور الأيتام.

وقال الدهشمي خلال برنامج الليوان: هناك خطة مستقبلية لإغلاق دور الأيتام، ولدينا مشروع البيوت الاجتماعية لتكون البديل.

وتابع: آخر شيء قمنا به هو إغلاق جميع الدور في القصيم بالكامل والآن لدينا مشروع البيوت الاجتماعية.

وعن ضع الفتاة مجهولة الأبوين، أوضح أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، أنه لديهم مشروع لدعم الفتيات الموظفات، قائلا: نتابع الفتاة بعد تركها المؤسسة وندعمها مالياً ومعنوياً ونتابع وضعها حتى بعد الزواج.

صالح الدهمشي (أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام):

هناك خطة مستقبلية لإغلاق دور الأيتام، ولدينا مشروع البيوت الاجتماعية لتكون البديل@almodifer#مجهولي_الأبوين_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/hYlnzq4rxt — الليوان (@almodifershow) April 22, 2022