أبرز النقاط التي تناولها وزير المالية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

الرياض(صدى):

كشف وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أنه خلال اجتماعات لجنة التنمية واللجنة المالية والنقدية الدولية، دعا إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات جائحة (كوفيد-19) المستمرة.

وقال الجدعان: أشرت إلى ضرورة إيلاء اهتمام متزايد للقضايا المتعلقة بالديون في الدول منخفضة الدخل، بما في ذلك العمل الجماعي لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل.

وتابع: وشددت على أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار اسواق الطاقة بما في ذلك التحول المتزن والضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويرأس معالي وزير المالية وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 18 – 23 رمضان 1443هـ الموافق19 – 24 أبريل 2022.