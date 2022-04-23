التحقيق في اعتداء رجل على زوجته بآلة حادة بجدة

جدة(صدى):

أقدم رجل على تعنيف زوجته والاعتداء عليها بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من أحد المستشفيات بقدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، بحسب عكاظ.

ومن جانبها قامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة، والتي أمرت بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بصدور أمر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف الجاني.