سائق يقفز من باص خلال سيره!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مروعة، إذ أقدم سائق حافلة على تركها والقفز منها خلال سيرها، ما عرض حياة مستقليها للرعب والفزع.

ووثقت فتاتان بداخل الباص واقعة قفز السائق، وتم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط قائد الباص.

وتم تحديد هوية الفتيات موثقات المقطع، وبسؤالهن أفدن بإنه عقب ركوبهن الباص حدثت مشادة كلامية بينهن وبين القائد ‏بسبب قيادته بسرعة زائدة، ‏قام على إثرها بالعودة للموقف مرة أخرى، وحال اقترابه من الموقف ‏قرر النزول أثناء سيره، ‏معرضًا بذلك حياتهن إلى خطر.