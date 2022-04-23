شاب يتيم تخرج من كلية الطب بجامعة الملك سعود: اعتبروا بقصص الأنبياء

عادل الحربي(صدى):

روى شاب ولد يتيم الأبوين يدعى وائل عبداللهن قصة تخرجه من كلية الطب بجامعة الملك سعود قسم البصريات، ونشأته مع أسرة حاضنة.

وقال وائل خلال برنامج الليوان: أنا خريج جامعة الملك سعود تخصص بصريات، حاصل على مرتبة الشرف الأولى، والمسمى الوظيفي أخصائي بصريات.

وأشار وائل أن أول ما تعلمه من أسرته الحاضنة هو التعلق بالله قائلا: كل صلاة كان أبوي يدق علي، بالإضافة إلى العطف، والتسامح، وعدم الكراهية.

ووجه وائل رسالة لمجهولي الأبوين قائل: اعتبروا واستنبطوا من قصص الأنبياء، فأغلب الأنبياء عاشوا قصصا مقاربة للأيتام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى والديه، وسيدنا عيسى ولد بدون أب، وسيدنا يوسف أخذ من أهله، وسيدنا موسى أمه رمته بالبحر، مع هذا لم ييأس أحد، والأمان الداخلي يحدث عندما تتعلق بالله فقط وليس البشر.