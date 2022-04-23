أعراض ارتفاع أو انخفاض السكر أثناء الصيام

الرياض(صدى):

كشف المجلس الصحي السعودي، أبرز علامات وأعراض انخفاض السكر أو ارتفاعه أثناء الصيام، والتي تستوجب استشارة الطبيب المُعالج في كلتا الحالتين.

وأوضح المجلس، أن أعراض انخفاض السكر في الدم تتضمن الرعشة أو الرجفة والجوع الشديد والصداع الحاد والعرق الغزير، إلى جانب الدوخة مع التعب والإرهاق، وزغللة في البصر.

وتتضمن قائمة الأعراض خفقاناً في القلب، وضربات القلب المتسارعة، وعدم القدرة على التركيز، بالإضافة إلى التغير الحاد في المزاج والسلوك والغيبوبة أو فقدان الوعي.

وذكر أن أعراض ارتفاع سكر الدم هي: بول متكرر، وعطش شديد، وشعور بالتعب والإعياء، مشددًا على أنه في هذه الحالة يجب قياس سكر الدم والكيتون في البول.