بالفيديو.. الجماز: ما أخشاه أن يتحول نشيد الأهلي إلى سنمضي للهبوط

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، على سوء أداء النادي الأهلي الحالي، كما أن وضعه الحالي في بطولة الدوري لا يليق باسمه أو بمكانته.

وقال عبدالرحمن الجماز، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة” 24 الرياضية”، أن هناك البعض من إعلامي الأهلي يتساهل مع الوضع الصعب الذي يعاني منه الفريق ولا يعطيه حقه من المناقشة والطرح وانتقاد الإدارة والجهاز الفني.

وأوضح “الجماز” أن إعلام الأهلي مشغول مع الآخرين ومندمج مع قضايا الآخرين ولا يلتفت لأزمة ناديه، مضيفًا: “ما أخشاه على الأهلي أن يتحول نشيده من سنمضي معاً إلى سنمضي إلى الهبوط” .