شركة سيركو تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف استقبال، كبير مهندسي دعم تقنية المعلومات، مهندس أول دعم تقنية المعلومات، أخصائي/ شريك أعمال المشتريات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة سيركو للخدمات الدولية