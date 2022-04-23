سكني يتيح للمستفيدين إمكانية التفاوض مع الممولين واختيار العرض المناسب

الرياض(صدى):

أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يمكن للمُستفيدين التفاوض مع الممولين واختيار المُناسب بحسب العروض المُقدمة.

وتفاعل البرنامج، مع استفسار من أحد الأشخاص بشأن كيفية تصرفه بعد رفض بعض حهات التمويل تقديم قرض عقاري للبناء الذاتي له.

وقال البرنامج، أنه تم الاتفاق مع العديد من الممولين لخدمة المُستفيدين من أجل الاختيار منهم، لافتًا إلى أنه يمكن الاطلاع على كل الجهات التمويلية عبر البوابة