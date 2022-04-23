رجل يتعرض للابتزاز والسرقة داخل مركز تدليك وهمي

دبي(صدى):

تعرض “آسيوي” في دبي للاعتداء والسرقة بالإكراه من قبل عصابة مكونة من 4 نساء من جنسية إفريقية وذلك داخل مركز تدليك وهمي.

ونجح مركز التدليك الوهمي باستدراج “الآسيوي” بعد مشاهدة الإعلان على موقع للتواصل الاجتماعي وذهب للمركز الوهمي ليتفاجئ بفتاة إفريقية تدفعه لدخول الشقة و3 نساء أخريات ينتظرنه بالعصي.

واعتدت النساء عليه بالضرب وأجبروه على منحهم بطاقته المصرفية ورقمها السري، حيث غادرت إحداهن المركز الوهمي لسحب ما بها من أموال وواصلت الأخريات الاعتداء عليه وتصويره.

وسمحت النساء له بالمغادرة بعد ذلك وهددوه بنشر ما لديهم من صور وفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا أبلغ الشرطة.

وأبلغ المجني عليه الشرطة لتقبض عليهن وقضت المحكمة بحبس “الأفريقية” عامين وتغريمها 30 ألف درهم وإبعادها عن الدولة بعد قضاء العقوبة.