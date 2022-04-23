مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي روماتيزم أطفال، محقق الاحتيال، أخصائي جراحة العظام، أخصائي أول أمراض النطق واللغة، جراح عام.

وأشار إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مركز أرامكو الطبي