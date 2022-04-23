بالصور.. ظهور فيراري 296 جي تي إس الخارقة الجديدة

أميرة خالد(صدى):

تعد سيارة فيراري 296 جي تي إس نسخة مكشوفة من السيارة الخارقة الجديدة الهجينة ذات المحرك المتوسط ​، وتنافس ماكلارين 720S Spider بقوة 819 حصان مع تقنيات حديثة رائدة في فئتها من تفاعل السائق.

وتعتبر الفروق بين سيارة فيراري 296 جي تي بي ذات السقف الصلب وشقيقها القابل للتحويل ضئيلة للغاية، وتقتصر بشكل أساسي على تعديلات التصميم الدقيقة لتلائم سقف الفتح، لذا فإن السيارتين متطابقتان تقريبًا، لكن السقف الصلب القابل للسحب وهو إعداد مشابه لتلك المستخدمة من قبل Ferrari SF90 Spider يتم تخزينه في حجرة جديدة داخل حجرة المحرك خلف المقاعد.

وأعيد تصميم السطح الخلفي لـ 296 بدعامات منقوشة وخطوط أكثر بروزًا بين السقف و “الجسر الهوائي” المميز الذي يمتد على عرض السيارة، كما توجد هناك أيضًا نافذة جديدة أسفل غطاء المحرك، والشاشة الخلفية قابلة للتعديل لضمان راحة المقصورة بسرعات عالية مع انخفاض السقف.

ويتم نقل مجموعة نقل الحركة في GTB بالجملة، مع 654 حصان سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج V6 مقترن بمحرك كهربائي مثبت في الخلف بقوة 164 حصان لرفع إجمالي المخرجات إلى 819 حصان و 546 رطلاً قدمًا؛ حيث أن السيارة 296 GTS تتسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.9 ثانية.

وتتفوق بسرعة تزيد عن 205 ميلاً في الساعة وهي أرقام تتطابق مع السيارة ذات السقف الصلب، على الرغم من أن وزن السيارة القابلة للتحويل يزيد بمقدار 70 كجم عن الكوبيه، عند 1540 كجم، فيما لم يتم الكشف عن أي معلومات عن الأسعار حتى الآن، لكن GTS ستحظى بعلاوة على السيارة الكوبيه البالغة قيمتها 241.550 جنيهًا إسترلينيًا.