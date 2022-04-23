شاهد.. قرد يحاول اختطاف طفل صغيرة

بكين(صدى):

وثق مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في الصين محاولة “قرد” لخطف طفلة صغيرة لم يتعدي عمرها الـ 3 سنوات.

وظهرت “الطفلة” في الفيديو وهى تلعب على الاسكوتر الخاص بها بجانب منزلها ليأتي القرد من خلف ظهرها ويُمسك بشعرها.

وسحب القرد الطفلة الصغيرة بشراسة إلا أن أحد الأشخاص لاحظ الأمر سريعا وجري وراءه وأنقذها من بين يده.

فيما كشفت إدارة الغابات المحلية في الصين أن هجمات القرود البرية نادرة وأنه سيتم الإمساك بالقرب من أجل إعادته لحديقة الحيوانات.