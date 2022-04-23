الزبادي يساعد على ترطيب البشرة ويقلل التجاعيد

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية العلاجية، عن أبرز فوائد الزبادي للبشرة؛ حيث يُعتبر الزّبادي من المواد المغذيّة المفيدة للصّحة.

ويعد من أبرز فوائد الزبادي: ترطيب البشرة، التّقليل من التّجاعيد والخطوط الدقيقة، مكافحة حب الشباب، إزالة البقع والتّصبّغات، التّقليل من الهالات السوداء، علاج الالتهابات الجلديّة، كالسّعفة، وقدم الرياضي، تهدئة حروق الشّمس.

وتشمل الفوائد: التّخفيف من الالتهابات الجلديّة، مثل الصّدفيّة، علاج محتمل للبكتيريا في البشرة، مما يساهم في علاج الخراجات، والعدوى العنقوديّة، علاج حب الشّباب، والتّقليل من آثاره، مكافحة أضرار الجذور الحرّة، التي تدمر الخلايا السّليمة في البشرة، التّخفيف من فرط التّصبغ، التقليل من تهيج البشرة، علاج التجاعيد والخطوط الدقيقة.