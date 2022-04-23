بالفيديو.. سارة الودعاني: خضعت لعدة عمليات تجميل

أميرة خالد(صدى):

أكدت خبيرة التجميل ​سارة الودعاني​، أنها خضعت مؤخراً لعملية تجميل لأنفها، وأنها خضعت سابقاً لأكثر من عملية تجميل، ولكنها لم تغير شكلها بالكامل.

وقالت سارة الودعاني، عبر برنامج “مراحل” مع الإعلامي علي العلياني: “انا ما جيت وغيرت شكلي 180 درجة وذلك الذي جعلني أختار أطباء معينين الذين فعلا يسوون التجميل بالحد المعقول جدا”.

وأشارت إلى أنها تتخوف من العمليات بشكل كبير رغم خضوعها للعمليات التجميلية، قائلة: “أنا انسانة جدا عندي خوف من التجميل حتى الأشياء البسيطة فيلر وبوتوكس ما شاء الله غيري باديين من عمر تسعة عشر وثمانية عشر ولكن أنا ما ابتديت فيها لأن عندي تخوف من التجميل”.