الأمن السيبراني ينظم المنتدى الدولي للأمن السيبراني في نوفمبر

الرياض(صدى):

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الأربعاء والخميس، التاسع والعاشر من شهر نوفمبر المقبل، النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض بعنوان (إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية) وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية ذات العلاقة.

ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، فضلا عن تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى سوف يغطي عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تناقش في جلسات وخطابات موزعة على مسارات مختلفة، تشمل: الوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق، والحوافز الاقتصادية.

وتأتي نسخة هذا العام استمرارًا لخطى النجاح الذي قوبل به الحوار الافتراضي للمنتدى، الذي عقد بتاريخ 7 أبريل عام 2021م، وكذلك النسخة الأولى من المنتدى التي عقدت في شهر فبراير من عام 2020م، حيث شهدتا حضورًا وتفاعلًا متميزًا من المهتمين وأصحاب العلاقة من أكثر من (100) دولة.