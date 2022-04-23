الشؤون الإسلامية: الاعتكاف داخل المسجد لايحتاج إلى تصريح

علي القحطاني(صدى):

أكد فهد الضبيان مدير فرع الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية، أن الاعتكاف داخل المسجد لايحتاج إلى تصريح.

وأوضح “الضبيان” أن إمام المسجد هو المسؤول عن المعتكفين ويقوم بتسجيل معلومات المعكتف.

كما أشار إلى أنه تم تخصيص عدد من المراقبين لمتابعة المعتكفين وأخذ معلومات عنهم وتلبية احتياجاتهم، بحسب قناة “الإخبارية”.