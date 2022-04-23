بالفيديو.. قانوني: اللوائح واضحة وأستغرب التأخير في قضية حمدالله

طلال الغامدي(صدى):

عقّب المختص في القانون الرياضي أحمد الأمير، على بيان اتحاد كرة القدم، الذي أُصدر بشأن احتجاج النصر ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله ونادي الاتحاد.

وأوضح أحمد الأمير، خلال مشاركته مع برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع عبر قناة 24 الرياضية: “أنا مندهش من لجنة الاحتراف بعد تحويل قضية النصر مع حمدالله إلى الفيفا، هذا أمر معروف مسبقًا وأنا ذكرته”، مضيفًا: “اللوائح لدينا واضحة، التأخير كان غير مبرر”.

وكان اتحاد كرة القدم، قد أصدر بيانًا أمس الجمعة، أكد فيه على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سينظر في النزاع الموجود بين النصر ولاعبه السابق المغربي عبدالرزاق، بينما تنظر لجنة الاحتراف إلى شكوى النصر ضد الاتحاد وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.